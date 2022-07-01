В Україні суттєво знизили вартість розмитнення для окремих категорій авто
Сьогодні, 17:46
В Україні до 2026 року скасовується ПДВ під час розмитнення комерційних моделей з електромоторами і ГБО. Крім того, не обкладаються цим податком і ретро-авто.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10321-1, що вносить зміни до Податкового кодексу. Серед іншого, він запроваджує пільги під час розмитнення для окремих категорій транспорту, - пише Фокус.
Новий закон звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року низку авто. По-перше, це комерційні та вантажні електромобілі. На відміну від легкових електрокарів, вони раніше обкладалися ПДВ у розмірі 20%.
Склалася парадоксальна ситуація — пасажирські Renault Kangoo Z. E. або Citroen e-Berlingo були звільнені від ПДВ під час розмитнення, а такі самі моделі у вантажному виконанні оподатковувалися.
Крім того, скасовується ПДВ на вантажівки з ГБО. Поки що в Україну завозять не дуже багато таких авто.
Третя категорія транспортних засобів, звільнених від ПДВ — ретро-авто віком понад 50 років. Утім, у цьому випадку є важливий нюанс — їх можна завезти і розмитнити, але не можна поставити на облік, адже вони не відповідають сучасним еконормам. Відповідно, старовинні машини можуть бути хіба що експонатами в музеях або приватних колекціях.
Закон набирає чинності з 1 числа місяця, наступного після його офіційної публікації. Тобто якщо його буде опубліковано в лютому, то перераховані вище категорії авто звільнять від ПДВ з 1 березня.
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10321-1, що вносить зміни до Податкового кодексу. Серед іншого, він запроваджує пільги під час розмитнення для окремих категорій транспорту, - пише Фокус.
Новий закон звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року низку авто. По-перше, це комерційні та вантажні електромобілі. На відміну від легкових електрокарів, вони раніше обкладалися ПДВ у розмірі 20%.
Склалася парадоксальна ситуація — пасажирські Renault Kangoo Z. E. або Citroen e-Berlingo були звільнені від ПДВ під час розмитнення, а такі самі моделі у вантажному виконанні оподатковувалися.
Крім того, скасовується ПДВ на вантажівки з ГБО. Поки що в Україну завозять не дуже багато таких авто.
Третя категорія транспортних засобів, звільнених від ПДВ — ретро-авто віком понад 50 років. Утім, у цьому випадку є важливий нюанс — їх можна завезти і розмитнити, але не можна поставити на облік, адже вони не відповідають сучасним еконормам. Відповідно, старовинні машини можуть бути хіба що експонатами в музеях або приватних колекціях.
Закон набирає чинності з 1 числа місяця, наступного після його офіційної публікації. Тобто якщо його буде опубліковано в лютому, то перераховані вище категорії авто звільнять від ПДВ з 1 березня.
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