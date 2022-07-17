Ольга Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування
Сьогодні, 16:54
Блискучою перемогою українки Ольги Харлан завершилася індивідуальна першість на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі.
Золото, яке виборола наша титулована шаблістка у столиці Перу, стало її 14-ю нагородою найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня, - повідомляють у Національнмоу олімпійському комітеті України.
Шостий номер світового рейтингу дозволив нашій олімпійській чемпіонці стартувати одразу з основної сітки. Перемога у чвертьфіналі над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини Лізою Пустай (15:11) гарантувала Ользі нагороду, проте вона не зупинилася на досягнутому, і далі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).
Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла Шугар Катінка Баттаі став повторенням фіналу минулорічного Кубка світу в Афінах, але на відміну від березня 2023-го завершився він переконливою перемогою представниці України (15:6).
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Золото, яке виборола наша титулована шаблістка у столиці Перу, стало її 14-ю нагородою найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня, - повідомляють у Національнмоу олімпійському комітеті України.
Шостий номер світового рейтингу дозволив нашій олімпійській чемпіонці стартувати одразу з основної сітки. Перемога у чвертьфіналі над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини Лізою Пустай (15:11) гарантувала Ользі нагороду, проте вона не зупинилася на досягнутому, і далі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).
Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла Шугар Катінка Баттаі став повторенням фіналу минулорічного Кубка світу в Афінах, але на відміну від березня 2023-го завершився він переконливою перемогою представниці України (15:6).
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