До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»

До Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті»
У неділю, 11 лютого, до Луцька прибуде екіпаж «на щиті», який доставляє тіла полеглих Героїв.

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на волонтерів.

Орієнтовний час прибуття до Луцька - о 15:00 годині. Збір - 14:30 на посту у селі Піддубці АЗС KING OIL.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті»!

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Теги: Волинь, На щиті, Герої
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