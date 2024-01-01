«Горіхи для мами»: на Волині зловили водія з бурштином
Сьогодні, 16:24
У Ковелі патрульні поліцейські зупинили легковик Audi, який рухався вулицею Миколайчука з порушенням Правил дорожнього руху.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час спілкування поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу та у багажнику помітили коробку.
Чоловік повідомив, що везе горіхи для мами та почав помітно нервувати.
Однак поліцейські вирішили оглянути паперовий ящик, всередині якого виявили каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.
Відомо, що за цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування чи перевезення бурштину) ККУ.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час спілкування поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу та у багажнику помітили коробку.
Чоловік повідомив, що везе горіхи для мами та почав помітно нервувати.
Однак поліцейські вирішили оглянути паперовий ящик, всередині якого виявили каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.
Відомо, що за цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування чи перевезення бурштину) ККУ.
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