«Горіхи для мами»: на Волині зловили водія з бурштином

У Ковелі патрульні поліцейські зупинили легковик Audi, який рухався вулицею Миколайчука з порушенням Правил дорожнього руху.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Під час спілкування поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу та у багажнику помітили коробку.Чоловік повідомив, що везе горіхи для мами та почав помітно нервувати.Однак поліцейські вирішили оглянути паперовий ящик, всередині якого, ззовні схоже на бурштин-сирець.На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.Відомо, що за цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування чи перевезення бурштину) ККУ.