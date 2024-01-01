Україна цього тижня стане однією із найспекотніших країн у Європі

Україна цього тижня стане однією із найспекотніших країн у Європі
Спека в Україні цього тижня досягатиме рівня Середземноморʼя — на півдні й сході температура підніметься до +37 °C.

Про це у телеграмі повідомляє Укргідрометцентр.

Розпечене повітря в Україну йде з Аравії й охопить майже всю країну, недотягуючись лише до західних кордонів.

Затяжна хвиля спеки не дає поверхням охолоджуватися вночі. Тому з кожним днем сприйняття температури погіршується, особливо в містах, де багато бетону й асфальту.

Укргідрометеоцентр радить уникати прямих сонячних променів, пити багато води й охолоджуватися.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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