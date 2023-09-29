Майже пів Луцька - без гарячої води на місяць

Майже пів Луцька - без гарячої води на місяць
Котельню на вулиці Карбишева у Луцьку відключили майже на місяць. Вона обслуговує орієнтовно 40% споживачів міста.

Про це пише телеграмканал misto.media.

З понеділка, 1 липня, без гарячої води лишилися мешканці 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів обласного центру. Відключення, згідно із рішенням виконкому, триватиме до 29 липня.

«Зупинили роботу котельні та всіх центральних теплових пунктів від неї. Загалом на обладнанні будуть виконуватися регламентні профілактичні ремонтні роботи, а в результаті гідравлічних випробувань теплових мереж буде зрозуміло, в якому вони стані, де є витоки, і який обсяг робіт треба виконати, щоб їх усунути», — повідомив прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

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Теги: гаряча вода, Луцьк
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