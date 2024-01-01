Три країни НАТО розміновують Чорне море

Три країни НАТО розміновують Чорне море
Туреччина, Болгарія і Румунія почали операцію з розмінування Чорного моря. Її мета — знешкодити дрейфуючі міни.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Відповідну угоду країни підписали ще в січні цього року, створивши групу MSM Black Sea.

Попри те, що знешкоджувати міни будуть військові кораблі, операція матиме виключно мирний характер.

Загрозу усуватимуть в територіальних водах і економічних зонах країн-учасниць, що має зробити судноплавство безпечнішим.

Це допоможе і кораблям, які везуть зерно з України.

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Теги: НАТО, Україна
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