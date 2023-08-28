Волинські сапери розміновують Чернігівщину та Донеччину
Сьогодні, 12:20
Волинські піротехніки продовжують працювати на прифронтових територіях у Донецькій і Чернігівській областях.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Два відділення волинян нині виконують завдання за призначенням на Донеччині, ще одне — у Чернігівській області. Наші сапери продовжують гуманітарне розмінування деокупованих територій та місцевостей поблизу лінії зіткнення.
У Донецькій області пріоритетними залишається розмінування сільськогосподарських угідь та лісових насаджень. Щоденно сапери ДСНС, серед яких і волиняни, очищують гектари родючої української землі, знаходять і знешкоджують вибухонебезпечні предмети різного типу.
За даними ГУ ДСНС України у Донецькій області, з початку 2024 року на сільськогосподарських угіддях піротехніки ДСНС обстежили понад 438 га території, виявили та знищили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.
Крім того, тривають роботи з розмінування лісових насаджень.
На Чернігівщині працює відділення піротехніків на чолі з Тарасом Обачем — Микола Голота, Павло Ханенчук, Тарас Мельничук і Володимир Ревенок.
Тут так само актуальним залишається розмінування сільгоспугідь та лісових масивів. Чернігівські ліси – це місце ведення бойових дій, тому боєприпасів тут чимало.
Піротехніки ДСНС продовжують працювати задля того, щоб перебування українців у рідних містах і селах було безпечним.
«Те, що викликає підозру, краще не чіпати», — головне правило цивільному населенню від саперів. А ще важливо відійти від знахідки, запам'ятати місце виявлення й зателефонувати за номерами 101 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Два відділення волинян нині виконують завдання за призначенням на Донеччині, ще одне — у Чернігівській області. Наші сапери продовжують гуманітарне розмінування деокупованих територій та місцевостей поблизу лінії зіткнення.
У Донецькій області пріоритетними залишається розмінування сільськогосподарських угідь та лісових насаджень. Щоденно сапери ДСНС, серед яких і волиняни, очищують гектари родючої української землі, знаходять і знешкоджують вибухонебезпечні предмети різного типу.
За даними ГУ ДСНС України у Донецькій області, з початку 2024 року на сільськогосподарських угіддях піротехніки ДСНС обстежили понад 438 га території, виявили та знищили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.
Крім того, тривають роботи з розмінування лісових насаджень.
На Чернігівщині працює відділення піротехніків на чолі з Тарасом Обачем — Микола Голота, Павло Ханенчук, Тарас Мельничук і Володимир Ревенок.
Тут так само актуальним залишається розмінування сільгоспугідь та лісових масивів. Чернігівські ліси – це місце ведення бойових дій, тому боєприпасів тут чимало.
Піротехніки ДСНС продовжують працювати задля того, щоб перебування українців у рідних містах і селах було безпечним.
«Те, що викликає підозру, краще не чіпати», — головне правило цивільному населенню від саперів. А ще важливо відійти від знахідки, запам'ятати місце виявлення й зателефонувати за номерами 101 або 102.
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