Волинські сапери розміновують Чернігівщину та Донеччину

Волинські піротехніки продовжують працювати на прифронтових територіях у Донецькій і Чернігівській областях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Два відділення волинян нині виконують завдання за призначенням на Донеччині, ще одне — у Чернігівській області. Наші сапери продовжують гуманітарне розмінування деокупованих територій та місцевостей поблизу лінії зіткнення.У Донецькій області пріоритетними залишається розмінування сільськогосподарських угідь та лісових насаджень. Щоденно сапери ДСНС, серед яких і волиняни, очищують гектари родючої української землі, знаходять і знешкоджують вибухонебезпечні предмети різного типу.За даними ГУ ДСНС України у Донецькій області, з початку 2024 року на сільськогосподарських угіддях піротехніки ДСНС обстежили понад 438 га території, виявили та знищили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.Крім того, тривають роботи з розмінування лісових насаджень.На Чернігівщині працює відділення піротехніків на чолі зТут так само актуальним залишається розмінування сільгоспугідь та лісових масивів. Чернігівські ліси – це місце ведення бойових дій, тому боєприпасів тут чимало.Піротехніки ДСНС продовжують працювати задля того, щоб перебування українців у рідних містах і селах було безпечним.«Те, що викликає підозру, краще не чіпати», — головне правило цивільному населенню від саперів. А ще важливо відійти від знахідки, запам'ятати місце виявлення й зателефонувати за номерами 101 або 102.