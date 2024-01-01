Втрати ворога: скільки за минулу добу українські воїни знищили окупантів

Втрати ворога: скільки за минулу добу українські воїни знищили окупантів
За минулу добу ЗСУ знищили ще 1110 солдатів російської армії.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,

- танків ‒ 8099 (+19) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,

- артилерійських систем – 14599 (+66) од,

- РСЗВ – 1111 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 874 (+1) од,

- літаків – 360 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),

- крилаті ракети ‒ 2333 (+2),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,

- спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).
Втрати ворога: скільки за минулу добу українські воїни знищили окупантів

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Теги: Росія, Україна, війна
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