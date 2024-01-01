Втрати ворога: скільки за минулу добу українські воїни знищили окупантів





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,



- танків ‒ 8099 (+19) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,



- артилерійських систем – 14599 (+66) од,



- РСЗВ – 1111 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 874 (+1) од,



- літаків – 360 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),



- крилаті ракети ‒ 2333 (+2),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,



- спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ знищили ще 1110 солдатів російської армії.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,- танків ‒ 8099 (+19) од,- бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,- артилерійських систем – 14599 (+66) од,- РСЗВ – 1111 (+1) од,- засоби ППО ‒ 874 (+1) од,- літаків – 360 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),- крилаті ракети ‒ 2333 (+2),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,- спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).

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