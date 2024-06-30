Сім’я Байдена підтримала його і закликала не зніматися з виборів

Джо Байдена заохотила його не залишати президентські перегони — на тлі широкої критики в медіа після дебатів із Дональдом Трампом.



Найближчі родичі Байдена зібралися в заміській резиденції Кемп-Девіді, пише



Родина впевнена — 81-річний Байден зможе бути президентом США і на наступний термін, попри вік. Крім того, дехто критикує штаб Байдена через його підготовку до дебатів з Трампом.



За даними AP, найбільше Байдена закликали залишитися в президентській гонці його дружина Джилл і син Хантер.



Нещодавно редколегія газети The New York Times закликала Байдена вийти з президентської гонки, а демократів — знайти іншого кандидата. Головний аргумент — значний вік Байдена.



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