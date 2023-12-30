Під час дебатів Байдена і Трампа виникла перепалка про війну росії проти України

Джо Байдена і колишнього президента США Дональда Трампа постало питання війни Росії в Україні, між опонентами виникла перепалка.



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Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (маючи на увазі нинішнього президента Байдена – ред.), путін ніколи б не вторгнувся в Україну".



Крім того, Трамп вчергове пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента".



Він додав, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін порозумілися".



Також закинув те, що коли Зеленський приїздить у США, то повертається із 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".



Трамп також розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, стверджуючи, що нібито саме це стало причиною агресії путіна проти України.



Байден у своїй відповіді Трампу назвав путіна військовим злочинцем і різко засудив свого опонента за його висловлювання, що путін може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет.



"Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", - сказав Байден.



Також Байден наголосив, що путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, згадавши, зокрема Польщу, Білорусь, країни НАТО.



Пізніше під час дебатів Трамп заявив, що Байден веде США до третьої світової війни.



Він додав, що через "погану позицію" Байдена "Україна не виграє війну".



"Хочу сказати, що Росія забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені – ні.



Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він (Путін – ред.) захопить Україну.



Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", - сказав Трамп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час дебатів президентаі колишнього президента СШАпостало питання війни Росії в Україні, між опонентами виникла перепалка.Про це пише Українська правда.Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (маючи на увазі нинішнього президента Байдена – ред.), путін ніколи б не вторгнувся в Україну".Крім того, Трамп вчергове пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента".Він додав, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін порозумілися".Також закинув те, що коли Зеленський приїздить у США, то повертається із 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".Трамп також розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, стверджуючи, що нібито саме це стало причиною агресії путіна проти України.Байден у своїй відповіді Трампу назвав путіна військовим злочинцем і різко засудив свого опонента за його висловлювання, що путін може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет."Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", - сказав Байден.Також Байден наголосив, що путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, згадавши, зокрема Польщу, Білорусь, країни НАТО.Пізніше під час дебатів Трамп заявив, що Байден веде США до третьої світової війни.Він додав, що через "погану позицію" Байдена "Україна не виграє війну"."Хочу сказати, що Росія забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені – ні.Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він (Путін – ред.) захопить Україну.Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", - сказав Трамп.

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