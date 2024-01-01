Яка ситуація на фронті станом на ранок 28 червня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 28 червня
Росіяни продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. За добу відбулося чотири зіткнення, бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ і Липці.

На Куп'янському захисники відбили 12 атак ворога у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області і Андріївки та Стельмахівки Луганської області. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Копанки Харківськоїої області, Невське, Макіївка Луганської області, Терни і Торське Донецької області", – сказав він.

На Сіверському захисники відбили дев'ять атак у районах Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському захисники зупинили сім спроб ворога прорвати оборону в района Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку противник здійснив 27 безуспішних атак у районах населених пунктів Залізне, Північне, Нью-Йорк, Торецьк і Дружба.

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка Уманське.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили чотири безуспішні штурми в районі Костянтинівки.

На Оріхівському відбулося два зіткнення у районі Малої Токмачки Запорізької області.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України з плацдармів на лівобережжі Дніпра", – сказав речник, додавши, що тут було 11 атак.

Загалом за добу відбулося 140 бойових зіткнень, росіяни завдали сімох ударів із застосуванням дев'яти ракет, 48 авіаударів (зокрема з 77 КАБами), провели майже 4300 обстрілів, зокрема 109 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Теги: Україна, росія, війна
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