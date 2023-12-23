У Луцьку вперше встановили сонячні панелі на світлофорі





Про це в коментарі Валерій Мазін. З його слів, під час вимкнення світла цей світлофор працював від двох акумуляторів, яких вистачало на три-чотири години роботи.



Нині, сказав посадовець, пристрій працюватиме автономно впродовж усього дня у випадку ясної погоди. Потужність панелей — 580 Вт.



"Ми купували окремо панель, окремо інвертор, окремо батарею, запчастини для кріплення. Усе це працівники наші встановлювали самостійно. Вчора в нас був тестовий режим", — зазначив керівник "Луцьксвітла".

Сонячні панелі придбали за кошти в рамках "Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки". На це, зі слів посадовця, витратили орієнтовно 25 тисяч гривень.



Такими панелями з наступного тижня, зазначив посадовець, планують облаштувати світлофори на перехресті вулиць Карпенка-Карого — Дубнівська, а також Захисників України — Кравчука.



На транспортних розв’язках і перехрестях у місті Луцьку та селах громади, додав Валерій Мазін, є 55 світлофорних об'єктів, 25 із яких мають резервне живлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше у місті Луцьку встановили дві сонячні батареї на світлофорі для його безперебійної роботи у випадку довготривалого відключення світла. Йдеться про об'єкт на перехресті вулиць Набережна — Стрілецька — Героїв УПА.Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального підприємства "Луцьксвітло". З його слів, під час вимкнення світла цей світлофор працював від двох акумуляторів, яких вистачало на три-чотири години роботи.Нині, сказав посадовець, пристрій працюватиме автономно впродовж усього дня у випадку ясної погоди. Потужність панелей — 580 Вт."Ми купували окремо панель, окремо інвертор, окремо батарею, запчастини для кріплення. Усе це працівники наші встановлювали самостійно. Вчора в нас був тестовий режим", — зазначив керівник "Луцьксвітла".Сонячні панелі придбали за кошти в рамках "Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки". На це, зі слів посадовця, витратили орієнтовно 25 тисяч гривень.Такими панелями з наступного тижня, зазначив посадовець, планують облаштувати світлофори на перехресті вулиць Карпенка-Карого — Дубнівська, а також Захисників України — Кравчука.На транспортних розв’язках і перехрестях у місті Луцьку та селах громади, додав Валерій Мазін, є 55 світлофорних об'єктів, 25 із яких мають резервне живлення.

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