Які заборонені речі намагаються перевезти поїздами: в «Укрзалізниці» розповіли про курйози

Які заборонені речі намагаються перевезти поїздами: в «Укрзалізниці» розповіли про курйози
В "Укрзалізниці" розповіли, які незвичні речі чи товари передавали українці за допомогою залізничних перевезень. Інколи доходить і до заборонених товарів.

Про це передає пресслужба УЗ.

"Цуценята та кошенята, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть… кров, взята на аналізи, – чого тільки не намагаються передавати поїздами "Укрзалізниці". Компанія виручила мільйони українців на початку повномасштабного вторгнення, коли була паралізована традиційна логістика, перевозячи чимало критичних відправлень, у т.ч. пасажирськими поїздами", – йдеться в повідомленні.

Наразі УЗ посилює контроль за дотриманням правил перевезень та зупиняє спроби перевозити заборонене.

Працівники "Укрзалізниці" регулярно зупиняють перевезення пасажирськими поїздами заборонених предметів та речовин – як у багажі, так і спроби "передачок" провідниками.

Наприклад, сьогодні зупинили спробу передати поїздами біологічні матеріали для аналізів однієї з приватних лабораторій.

"Причому це далеко не перший випадок, коли приватні лабораторії вчиняють так, вочевидь, намагаючись зекономити на спеціалізованих перевезеннях. Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику", – йдеться в повідомленні.

В УЗ зауважили, що на початку повномасштабного вторгнення, коли була паралізована логістика в країні, "Укрзалізниця" була чи не єдиним способом передати критичні відправлення. Тоді залізницею перевозили все, що завгодно – від старлінків та тепловізорів до ліків та бабусиних "закруток".

"Але на сьогодні, коли відновлено логістику по всій країні і є чимало спеціалізованих перевізників, "Укрзалізниця" продовжує "закручувати гайки" й врегульовувати те, що перевозиться поїздами.

Термінові документи та квіти, весільні торти та весільні плаття, кошенята та цуценята, ліки та результати аналізів…. Будемо чесними, хто тільки і з чим не звертався до наших провідників із терміновим проханням передати. Розуміємо це і розуміємо, що часто-густо працівники йдуть назустріч.

Утім, вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити. Особливо в поточну погоду, коли немає можливості гарантувати температурний режим", – закликали в "Укрзалізниці".

Компанія наголошує, що робити "передачки" можна виключно із речами, дозволеними до перевезення, і в офіційний спосіб.

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Теги: заборонені речі, УЗ
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