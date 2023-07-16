Луцьк доєднався до в'язання найбільшого в Україні жовто-блакитного прапора





У прапорі вже є 433 в’язані фрагменти, створені жителями різних областей України, зокрема й вимушеними переселенцями та біженцями з німецької діаспори, йдеться у сюжеті



Як розповіла авторка ідеї, керівниця громадської організації «Старт у Нове життя» Ганна Карамишева-Борисенко, яка переїхала на Волинь з Харкова, наразі прапор довжиною 7 метрів і шириною 2,4 метра.



Стяг щодня збільшується у розмірах: до акції продовжують долучатися українці, які хочуть створити найбільший в Україні в’язаний прапор.



«Чому нитка єднання? Бо ми зараз розірвані, розкидані, як ниточка: розірвані сім’ї, розкидані по всій земній кулі, навіть знаходячись в Україні сім’ї не разом. Наша акція про об’єднання: всі ми українці – захід, схід, будь-де, але ти ідентифікуєш себе як українець, то можеш приєднатись до акції», — говорить організаторка.



Вирішила взяти участь в акції разом із восьмирічною внучкою Євангеліною Аліна Андрєєва. Жінка переїхала до Луцька з міста Часів Яр Донецької області два роки тому, а ще раніше на Волинь приїхали її донька і внуки. Свій вклад в акцію жінка зробила. принісши дев'ять в’язаних шматочків прапора.



«Нашу потрошку Бахмутську громаду і Часів Ярську громаду уже робили евакуацію до міста Краматорськ на потяг і вивозили на західну Україну. Лишилось все — лишилась квартира, будинок культури разом з костюмерною; все згоріло і зараз знищують місто Часів Яр, йдуть бої в нашому місті», — каже учасниця акції.



До війни учасниця акції «Нитка єднання» Аліна Андрєєва працювала керівницею театру моди, а також займалася рукоділлям. Нині, з її слів, передає знання та вміння онуці.



«Я вже намотала два клубочки, якщо бабуся ще попросить, то я намотаю. З цих клубочків бабуся може зв’язати будиночок з ниток, сердечко, кубик», — сказала внучка, школярка Євангеліна Сорокіна.



Презентувати теплий прапор планують до Дня Незалежності, а також хочуть потрапити у Книгу рекордів України, зазначила авторка ідеї Ганна Карамишева-Борисенко. З її слів, акцію започаткували 2023 року.



«Пропонуємо людям зв’язати невеликий шматочок, який потім буде вплетений в наш величезний прапор. Шматочок 20 на 20 см, можна його в'язати спицями чи гачком, синіми або жовтими нитками і цей шматочок принести до нас. Також просимо докласти до цього шматочка записку», — сказала ініціаторка акції.



Ганна Карамишева-Борисенко додала: окрім жовто-блакитних фрагментів, організатори збирають листи та записки в’язальниць, занотовують їхні імена, вік, міста і країни, з яких надсилають посилки на акцію «Нитка єднання».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі охочі можуть долучитися до акції «Нитка єднання», у рамках якої організатори запрошують в’язати жовто-блакитний стяг. Презентувати теплий прапор планують до Дня Незалежності, а також хочуть потрапити у Книгу рекордів України.У прапорі вже є 433 в’язані фрагменти, створені жителями різних областей України, зокрема й вимушеними переселенцями та біженцями з німецької діаспори, йдеться у сюжеті Суспільного Як розповіла авторка ідеї, керівниця громадської організації «Старт у Нове життя» Ганна Карамишева-Борисенко, яка переїхала на Волинь з Харкова, наразі прапор довжиною 7 метрів і шириною 2,4 метра.Стяг щодня збільшується у розмірах: до акції продовжують долучатися українці, які хочуть створити найбільший в Україні в’язаний прапор.«Чому нитка єднання? Бо ми зараз розірвані, розкидані, як ниточка: розірвані сім’ї, розкидані по всій земній кулі, навіть знаходячись в Україні сім’ї не разом. Наша акція про об’єднання: всі ми українці – захід, схід, будь-де, але ти ідентифікуєш себе як українець, то можеш приєднатись до акції», — говорить організаторка.Вирішила взяти участь в акції разом із восьмирічною внучкою Євангеліною Аліна Андрєєва. Жінка переїхала до Луцька з міста Часів Яр Донецької області два роки тому, а ще раніше на Волинь приїхали її донька і внуки. Свій вклад в акцію жінка зробила. принісши дев'ять в’язаних шматочків прапора.«Нашу потрошку Бахмутську громаду і Часів Ярську громаду уже робили евакуацію до міста Краматорськ на потяг і вивозили на західну Україну. Лишилось все — лишилась квартира, будинок культури разом з костюмерною; все згоріло і зараз знищують місто Часів Яр, йдуть бої в нашому місті», — каже учасниця акції.До війни учасниця акції «Нитка єднання» Аліна Андрєєва працювала керівницею театру моди, а також займалася рукоділлям. Нині, з її слів, передає знання та вміння онуці.«Я вже намотала два клубочки, якщо бабуся ще попросить, то я намотаю. З цих клубочків бабуся може зв’язати будиночок з ниток, сердечко, кубик», — сказала внучка, школярка Євангеліна Сорокіна.Презентувати теплий прапор планують до Дня Незалежності, а також хочуть потрапити у Книгу рекордів України, зазначила авторка ідеї Ганна Карамишева-Борисенко. З її слів, акцію започаткували 2023 року.«Пропонуємо людям зв’язати невеликий шматочок, який потім буде вплетений в наш величезний прапор. Шматочок 20 на 20 см, можна його в'язати спицями чи гачком, синіми або жовтими нитками і цей шматочок принести до нас. Також просимо докласти до цього шматочка записку», — сказала ініціаторка акції.Ганна Карамишева-Борисенко додала: окрім жовто-блакитних фрагментів, організатори збирають листи та записки в’язальниць, занотовують їхні імена, вік, міста і країни, з яких надсилають посилки на акцію «Нитка єднання».

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