28 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського.
Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників. 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
28 червня в Україні святкують День Конституції. Це державне свято, яке щорічно припадає на 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. Цей день є єдиним державним святом, закріпленим в самій Конституції.
Конституція України — це основний закон країни, який визначає принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, державний устрій, права та обов’язки громадян, виборчу систему та інші важливі аспекти. Вона побудована на демократичних принципах, і міжнародне співтовариство визнає її однією з найдемократичніших у світі.
Хоча через воєнний стан 28 червня не є вихідним, вшановувати нашу Конституцію та пам’ятати про її важливість — це завдання кожного з нас.
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Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників. 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
28 червня в Україні святкують День Конституції. Це державне свято, яке щорічно припадає на 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. Цей день є єдиним державним святом, закріпленим в самій Конституції.
Конституція України — це основний закон країни, який визначає принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, державний устрій, права та обов’язки громадян, виборчу систему та інші важливі аспекти. Вона побудована на демократичних принципах, і міжнародне співтовариство визнає її однією з найдемократичніших у світі.
Хоча через воєнний стан 28 червня не є вихідним, вшановувати нашу Конституцію та пам’ятати про її важливість — це завдання кожного з нас.
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