День Конституції України 2024 року: коли святкуємо і чи буде вихідний





Цьогоріч основному державному документу, Конституції України, виповнюється 28 років, передає



Конституція України — що це



Конституцією називають головний державний закон, який визначає:



порядок і принципи функціювання представницьких, виконавчих та судових органів влади;

державний устрій;

права й обов’язки держави, суспільства та громадян;

виборчу систему.

Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Конституцію. Вона має найвищу юридичну силу і значення.



День Конституції України: історія



1991 року Україна здобула незалежність, проте ще п'ять років у державі діяв старий основний закон. 28 червня 1996 року під час п'ятої сесії Верховної Ради України II скликання була ухвалена нова Конституція.



Того дня депутати працювали 23 години майже без перерви. Зокрема, вони просиділи над документом усю ніч проти 28 червня. Зрештою, 315 голосами "за" Конституція України була ухвалена. Вона набула чинності одразу в день ухвалення.



Щорічно 28 червня в Україні святкують важливе державне свято — День Конституції України — на згадку про ухвалення основного закону держави.



Чи буде вихідним День Конституції України 2024 року



Щороку цей день є вихідним в Україні згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю". Проте через дію воєнного стану та повномасштабну війну набули чинності норми, прописані у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", де прописано, що всі додаткові вихідні в країні скасовуються.



Оскільки 2024 року День Конституції України припадає на п'ятницю, він буде робочим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День Конституції України ми традиційно святкуємо 28 червня. 2024 року це буде п'ятниця. Що відомо про День Конституції України і чи буде він вихідним?Цьогоріч основному державному документу, Конституції України, виповнюється 28 років, передає ТСН Конституція України — що цеКонституцією називають головний державний закон, який визначає:порядок і принципи функціювання представницьких, виконавчих та судових органів влади;державний устрій;права й обов’язки держави, суспільства та громадян;виборчу систему.Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Конституцію. Вона має найвищу юридичну силу і значення.1991 року Україна здобула незалежність, проте ще п'ять років у державі діяв старий основний закон. 28 червня 1996 року під час п'ятої сесії Верховної Ради України II скликання була ухвалена нова Конституція.Того дня депутати працювали 23 години майже без перерви. Зокрема, вони просиділи над документом усю ніч проти 28 червня. Зрештою, 315 голосами "за" Конституція України була ухвалена. Вона набула чинності одразу в день ухвалення.Щорічно 28 червня в Україні святкують важливе державне свято — День Конституції України — на згадку про ухвалення основного закону держави.Щороку цей день є вихідним в Україні згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю". Проте через дію воєнного стану та повномасштабну війну набули чинності норми, прописані у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", де прописано, що всі додаткові вихідні в країні скасовуються.Оскільки 2024 року День Конституції України припадає на п'ятницю, він буде робочим.

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