У Луцьку зачиняється кінотеатр «Знято»

У Луцьку зачиняється кінотеатр «Знято»
У Луцьку зачиняється кінотеатр для двох «Знято», який знаходився на вулиці Лесі Українки, 10. Там можна було обрати до перегляду будь-який фільм чи серіал і побути наодинці з коханою людиною або подругою, або другом, або мамою та будь з ким. Ще однією цікавою пропозицією була можливість пограти на PS5.

Цю новину повідомили у кінотеатрі, передає "Конкурент".

«Любі наші! Є те, що завжди буде вічним. А в даному випадку — це ваші безцінні емоції, які ми так любили з вами розділяти. Нам дуже боляче про це повідомляти, але ми зачиняємось. Незважаючи на такі сумні новини – завжди будемо вдячними за те, що ви обирали нас», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що відкриття відбулось ще у 2021 році. І протягом цих трьох років затишний кінозал радував своїх відвідувачів якісними фільмами та серіалами, класними іграми та смачними закусками. Окрім того, можна було замовити доставку їжі прямо у кінотеатр.

У приміщенні діяли два зали – великий та малий. Про причини завершення роботи – не повідомляють.

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Теги: кінотеатр, знято, закриття
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