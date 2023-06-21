У Луцьку зачиняється кінотеатр «Знято»





Цю новину повідомили у кінотеатрі, передає



«Любі наші! Є те, що завжди буде вічним. А в даному випадку — це ваші безцінні емоції, які ми так любили з вами розділяти. Нам дуже боляче про це повідомляти, але ми зачиняємось. Незважаючи на такі сумні новини – завжди будемо вдячними за те, що ви обирали нас», – йдеться у повідомленні.



Відомо, що відкриття відбулось ще у 2021 році. І протягом цих трьох років затишний кінозал радував своїх відвідувачів якісними фільмами та серіалами, класними іграми та смачними закусками. Окрім того, можна було замовити доставку їжі прямо у кінотеатр.



У приміщенні діяли два зали – великий та малий. Про причини завершення роботи – не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку зачиняється кінотеатр для двох «Знято», який знаходився на вулиці Лесі Українки, 10. Там можна було обрати до перегляду будь-який фільм чи серіал і побути наодинці з коханою людиною або подругою, або другом, або мамою та будь з ким. Ще однією цікавою пропозицією була можливість пограти на PS5.Цю новину повідомили у кінотеатрі, передає "Конкурент" «Любі наші! Є те, що завжди буде вічним. А в даному випадку — це ваші безцінні емоції, які ми так любили з вами розділяти. Нам дуже боляче про це повідомляти, але ми зачиняємось. Незважаючи на такі сумні новини – завжди будемо вдячними за те, що ви обирали нас», – йдеться у повідомленні.Відомо, що відкриття відбулось ще у 2021 році. І протягом цих трьох років затишний кінозал радував своїх відвідувачів якісними фільмами та серіалами, класними іграми та смачними закусками. Окрім того, можна було замовити доставку їжі прямо у кінотеатр.У приміщенні діяли два зали – великий та малий. Про причини завершення роботи – не повідомляють.

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