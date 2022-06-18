Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині





Журналісти



Найбільше на прилавках - малини, вона є в кожного другого продавця. Коштує ця ягода 30-40 грн за літрову банку. Лісова малина вартує дорожче, адже вона корисніша за садову і більш ароматна. Вартує 50 грн за літру.



Чорниця помітно подешевшала, на ринку її продають за ціною 100 грн за літр.



Є на ринку вже і ожина, коштує 30 грн за півлітрову банку. У таку ж ціну і йошта (гібрид смородини та аґрусу). Смородина - 30 грн за літр, шовковицю теж цінять у 30 грн за літр, порічки – 25 грн.



Найдорожча ягода на прилавках – лохина, вона вартує 60 грн за коробочку вагою 250 грамів.



Є у продажі і полуниця, правда ця ягода була лише в одного продавця. Продавчиня розповідає, що вирощена вона у Рожищі, у мікрорайоні Вовнянка. Коштує полуниця 50 грн за кілограм.



Продавчиня розповіла, що зовсім випадково побачила, що полуниця ще плодоносить. Вирішила нарвати для родички, а її виявилося так багато, що вистачило і на продаж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сезон ягід вже набирає обертів і на прилавках продуктових ринків рясніють малина, ожина, лохина та чорниця. Покупців багато, закуповують ягоди не лише, щоб поласувати, але й на заморозку, адже ціни останнім часом впали на малину та чорницю, а вони дуже корисні.Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки у кінці червня коштують ягоди на ринку міста Рожище.Найбільше на прилавках - малини, вона є в кожного другого продавця. Коштує ця ягода 30-40 грн за літрову банку. Лісова малина вартує дорожче, адже вона корисніша за садову і більш ароматна. Вартує 50 грн за літру.Чорниця помітно подешевшала, на ринку її продають за ціною 100 грн за літр.Є на ринку вже і ожина, коштує 30 грн за півлітрову банку. У таку ж ціну і йошта (гібрид смородини та аґрусу). Смородина - 30 грн за літр, шовковицю теж цінять у 30 грн за літр, порічки – 25 грн.Найдорожча ягода на прилавках – лохина, вона вартує 60 грн за коробочку вагою 250 грамів.Є у продажі і полуниця, правда ця ягода була лише в одного продавця. Продавчиня розповідає, що вирощена вона у Рожищі, у мікрорайоні Вовнянка. Коштує полуниця 50 грн за кілограм.Продавчиня розповіла, що зовсім випадково побачила, що полуниця ще плодоносить. Вирішила нарвати для родички, а її виявилося так багато, що вистачило і на продаж.

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