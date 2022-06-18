Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині

Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині
Сезон ягід вже набирає обертів і на прилавках продуктових ринків рясніють малина, ожина, лохина та чорниця. Покупців багато, закуповують ягоди не лише, щоб поласувати, але й на заморозку, адже ціни останнім часом впали на малину та чорницю, а вони дуже корисні.

Журналісти ВСН вирішили з’ясувати, скільки у кінці червня коштують ягоди на ринку міста Рожище.

Найбільше на прилавках - малини, вона є в кожного другого продавця. Коштує ця ягода 30-40 грн за літрову банку. Лісова малина вартує дорожче, адже вона корисніша за садову і більш ароматна. Вартує 50 грн за літру.

Чорниця помітно подешевшала, на ринку її продають за ціною 100 грн за літр.

Є на ринку вже і ожина, коштує 30 грн за півлітрову банку. У таку ж ціну і йошта (гібрид смородини та аґрусу). Смородина - 30 грн за літр, шовковицю теж цінять у 30 грн за літр, порічки – 25 грн.

Найдорожча ягода на прилавках – лохина, вона вартує 60 грн за коробочку вагою 250 грамів.

Є у продажі і полуниця, правда ця ягода була лише в одного продавця. Продавчиня розповідає, що вирощена вона у Рожищі, у мікрорайоні Вовнянка. Коштує полуниця 50 грн за кілограм.

Продавчиня розповіла, що зовсім випадково побачила, що полуниця ще плодоносить. Вирішила нарвати для родички, а її виявилося так багато, що вистачило і на продаж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ягоди, ціни, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зачиняється кінотеатр «Знято»
Сьогодні, 22:48
Продаж авто на сайті Автобазар: як знайти ідеальну Skoda Fabia
Сьогодні, 22:31
Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині
Сьогодні, 22:14
Як рятуватимуть у спеку тварин Луцького зоопарку: подробиці
Сьогодні, 21:46
В «Укренерго» визначили графіки відключень на 28 червня: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
Скільки коштують чорниці та суниці на волинському ринку Скільки коштують чорниці та суниці на волинському ринку
14 червень, 05:15
Перший врожай жимолості: скільки коштує у Луцьку і де купити Перший врожай жимолості: скільки коштує у Луцьку і де купити
08 червень, 05:15
Ціни впали: скільки коштує полуниця, черешня та картопля на луцькому ринку Ціни впали: скільки коштує полуниця, черешня та картопля на луцькому ринку
03 червень, 07:15
Скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку Скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
18 червень, 2022, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зачиняється кінотеатр «Знято»
Сьогодні, 22:48
 0
Продаж авто на сайті Автобазар: як знайти ідеальну Skoda Fabia
Сьогодні, 22:31
 0
Скільки коштують ягоди на ринку у місті на Волині
Сьогодні, 22:14
 0
Як рятуватимуть у спеку тварин Луцького зоопарку: подробиці
Сьогодні, 21:46
 0
В «Укренерго» визначили графіки відключень на 28 червня: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8