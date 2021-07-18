Як рятуватимуть у спеку тварин Луцького зоопарку: подробиці

Як рятуватимуть у спеку тварин Луцького зоопарку: подробиці
Нині у Луцьк прийшла справжня літня спека. Люди намагаються сховатись, шукаючи затінок і охолодитися напоями.

А як же від духоти й пекельного сонця рятуються тварини Луцького зоопарку? Про це журналісти сайту «Конкурент» розпитали директорку звіринцю Людмилу Денисенко.

Керівниця каже, що тваринам наразі комфортно і вони поки що нічого такого не роблять. Сам зоопарк, каже Людмила Денисенко, знаходиться нижче рівня міста.

«У нас є свої водойми як природнє охолодження температури повітря, а ще дуже багато дерев на території зоопарку, це дає затінок. Ведмеді в басейні сидять купаються. А для таких тварин як лемури чи примати чудово підходить температура 30º+ вони взагалі себе комфортно почувають», – каже директорка.

Для Луцького зоопарку спека стає проблемою у другій половині липня, коли температура +30º тримається тиждень, два, три.

«Тоді ми починаємо включати їм щось додаткове: заморожені в сокові або льоді фрукти, овочі і так тваринки можуть охолоджуватися. Декому робимо додаткове накриття, якщо немає затінку у вольєрах. А так, то в кожному вольєрі є або будиночок, або місце-затінок, де тваринка може піти і заховатися собі від спеки так, як вона і робила у природному середовищі.

Ну і, звичайно, прохолодна вода. Вона частіше міняється і вона постійно має бути у вільному доступі», – додала очільниця Луцького зоопарку.

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Теги: зоопарк, луцьк, спека, тварини
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