В «Укренерго» визначили графіки відключень на 28 червня: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:16
У п'ятницю, 28 червня, дефіцит електроенергії в системі прогнозується протягом всієї доби.
Пресслужба «Укренерго» у Telegram розповіла, як діятимуть обмеження.
Так, енергетики прогнозують, що ліміти на споживання електрики будуть введені з 00:00 до 24:00 у всіх областях країни.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури, як і раніше, не обмежуватиметься.
«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», - попросили в компанії.
Графіки відключення світла для вашої черги можна побачити на сайті «Волиньобленерго».
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Пресслужба «Укренерго» у Telegram розповіла, як діятимуть обмеження.
Так, енергетики прогнозують, що ліміти на споживання електрики будуть введені з 00:00 до 24:00 у всіх областях країни.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури, як і раніше, не обмежуватиметься.
«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», - попросили в компанії.
Графіки відключення світла для вашої черги можна побачити на сайті «Волиньобленерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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