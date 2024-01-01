В «Укренерго» визначили графіки відключень на 28 червня: яка ситуація на Волині

У п'ятницю, 28 червня, дефіцит електроенергії в системі прогнозується протягом всієї доби.Пресслужба «Укренерго» у Telegram розповіла, як діятимуть обмеження.Так, енергетики прогнозують, що ліміти на споживання електрики будуть введені з 00:00 до 24:00 у всіх областях країни.Живлення об'єктів критичної інфраструктури, як і раніше, не обмежуватиметься.«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», - попросили в компанії.Графіки відключення світла для вашої черги можна побачити на сайті «Волиньобленерго».