Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 червня.


Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 21°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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