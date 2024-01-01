Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 червня







Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.



Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 21°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 21°.

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