У Нововолинськ може релокуватися заклад освіти з Донеччини
Сьогодні, 18:36
Навчальний корпус на вулиці Луцькій у Нововолинську не стоятиме порожнім. Сюди може перебратися заклад профтехосвіти із Донецької області.
Про це у телеграм повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Вже тривалий час мерія предметно працює з закладами профтехосвіти Донецької області, запрошуючи їх на релокацію до Нововолинська.
Від початку АТО та повномасштабного вторгнення їхні заклади освіти змушені постійно переїжджати.
Вже є напрацювання з Донеччиною. Їхні представники відвідали Нововолинськ і оглянули будівлі навчального корпусу, гуртожитку, укриття та прилеглу територію.
Обговорили умови оренди приміщення, поселення студентів, ремонтних робіт.
«Головне, маємо консолідацію. Нововолинська громада зацікавлена в розвитку професійно-технічної, фахової та вищої освіти, запуску нових навчальних закладів і водночас - залученні інвестора в приміщення, яке сьомий рік стоїть пусткою», - зазначив Карпус.
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Про це у телеграм повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Вже тривалий час мерія предметно працює з закладами профтехосвіти Донецької області, запрошуючи їх на релокацію до Нововолинська.
Від початку АТО та повномасштабного вторгнення їхні заклади освіти змушені постійно переїжджати.
Вже є напрацювання з Донеччиною. Їхні представники відвідали Нововолинськ і оглянули будівлі навчального корпусу, гуртожитку, укриття та прилеглу територію.
Обговорили умови оренди приміщення, поселення студентів, ремонтних робіт.
«Головне, маємо консолідацію. Нововолинська громада зацікавлена в розвитку професійно-технічної, фахової та вищої освіти, запуску нових навчальних закладів і водночас - залученні інвестора в приміщення, яке сьомий рік стоїть пусткою», - зазначив Карпус.
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