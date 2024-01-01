У Нововолинськ може релокуватися заклад освіти з Донеччини

У Нововолинськ може релокуватися заклад освіти з Донеччини
Навчальний корпус на вулиці Луцькій у Нововолинську не стоятиме порожнім. Сюди може перебратися заклад профтехосвіти із Донецької області.

Про це у телеграм повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Вже тривалий час мерія предметно працює з закладами профтехосвіти Донецької області, запрошуючи їх на релокацію до Нововолинська.

Від початку АТО та повномасштабного вторгнення їхні заклади освіти змушені постійно переїжджати.

Вже є напрацювання з Донеччиною. Їхні представники відвідали Нововолинськ і оглянули будівлі навчального корпусу, гуртожитку, укриття та прилеглу територію.

Обговорили умови оренди приміщення, поселення студентів, ремонтних робіт.

«Головне, маємо консолідацію. Нововолинська громада зацікавлена в розвитку професійно-технічної, фахової та вищої освіти, запуску нових навчальних закладів і водночас - залученні інвестора в приміщення, яке сьомий рік стоїть пусткою», - зазначив Карпус.

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Теги: освіта, Волинь
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