У Нововолинськ може релокуватися заклад освіти з Донеччини

Навчальний корпус на вулиці Луцькій у Нововолинську не стоятиме порожнім. Сюди може перебратися заклад профтехосвіти із Донецької області.Про це у телеграм повідомив Нововолинський міський головаВже тривалий час мерія предметно працює з закладами профтехосвіти Донецької області, запрошуючи їх на релокацію до Нововолинська.Від початку АТО та повномасштабного вторгнення їхні заклади освітиВже є напрацювання з Донеччиною. Їхні представники відвідали Нововолинськ і оглянули будівлі навчального корпусу, гуртожитку, укриття та прилеглу територію.Обговорили умови оренди приміщення, поселення студентів, ремонтних робіт.«Головне, маємо консолідацію. Нововолинська громада зацікавлена в розвитку професійно-технічної, фахової та вищої освіти, запуску нових навчальних закладів і водночас - залученні інвестора в приміщення, яке сьомий рік стоїть пусткою», - зазначив Карпус.