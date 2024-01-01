На Волині виявили сумнівний тендер майже на 12 мільйонів

На Волині виявили сумнівний тендер майже на 12 мільйонів
Аналітики Бюро економічної безпеки на Волині виявили ризиковий тендер на реконструкцію спального корпусу територіального медичного об’єднання громади. Тендер оголосило одне з комунальних підприємств.

З бюджету планували витратити 11,7 млн грн., повідомляє в телеграмі БЕБ.

Фахівці Теруправління виявили низку ризиків у тендерній документації компанії переможця торгів. Зокрема була відсутня відповідна матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних робіт.

Щоб упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику щодо установлення доцільності укладення договору з учасником тендеру.

У результаті замовник відхилив пропозицію переможця тендеру та відмінив закупівлю.

Таким чином, аналітики запобігли розтраті та неефективному використанню 11,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

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Теги: БЕБ, Волинь
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