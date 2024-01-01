На Волині виявили сумнівний тендер майже на 12 мільйонів
Сьогодні, 17:50
Аналітики Бюро економічної безпеки на Волині виявили ризиковий тендер на реконструкцію спального корпусу територіального медичного об’єднання громади. Тендер оголосило одне з комунальних підприємств.
З бюджету планували витратити 11,7 млн грн., повідомляє в телеграмі БЕБ.
Фахівці Теруправління виявили низку ризиків у тендерній документації компанії переможця торгів. Зокрема була відсутня відповідна матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних робіт.
Щоб упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику щодо установлення доцільності укладення договору з учасником тендеру.
У результаті замовник відхилив пропозицію переможця тендеру та відмінив закупівлю.
Таким чином, аналітики запобігли розтраті та неефективному використанню 11,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.
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З бюджету планували витратити 11,7 млн грн., повідомляє в телеграмі БЕБ.
Фахівці Теруправління виявили низку ризиків у тендерній документації компанії переможця торгів. Зокрема була відсутня відповідна матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних робіт.
Щоб упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику щодо установлення доцільності укладення договору з учасником тендеру.
У результаті замовник відхилив пропозицію переможця тендеру та відмінив закупівлю.
Таким чином, аналітики запобігли розтраті та неефективному використанню 11,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.
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