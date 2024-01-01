На Волині виявили сумнівний тендер майже на 12 мільйонів

виявили ризиковий тендер на реконструкцію спального корпусу територіального медичного об’єднання громади. Тендер оголосило одне з комунальних підприємств.



З бюджету планували витратити 11,7 млн грн., повідомляє в телеграмі БЕБ.



Фахівці Теруправління виявили низку ризиків у тендерній документації компанії переможця торгів. Зокрема була відсутня відповідна матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних робіт.



Щоб упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику щодо установлення доцільності укладення договору з учасником тендеру.



У результаті замовник відхилив пропозицію переможця тендеру та відмінив закупівлю.



Таким чином, аналітики запобігли розтраті та неефективному використанню 11,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики Бюро економічної безпеки на Волиніна реконструкцію спального корпусу територіального медичного об’єднання громади. Тендер оголосило одне з комунальних підприємств.З бюджету планували витратити 11,7 млн грн., повідомляє в телеграмі БЕБ.Фахівці Теруправління виявили низку ризиків у тендерній документації компанії переможця торгів. Зокрема була відсутня відповідна матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних робіт.Щоб упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику щодо установлення доцільності укладення договору з учасником тендеру.У результаті замовник відхилив пропозицію переможця тендеру та відмінив закупівлю.Таким чином, аналітики запобігли розтраті та неефективному використанню 11,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

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