Грузія почала ухвалювати другий «російський закон»
Сьогодні, 18:12
Парламент Грузії схвалив у першому читанні пакет законів проти ЛГБТ. Це вже другий «російський закон» від правлячої партії.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Пакет складається з 19 законопроєктів і загалом стосується заборони пропаганди ЛГБТ.
Партія «Грузинська мрія» пояснює його необхідність захистом «сімейних цінностей».
Остаточно цей пакет хочуть затвердити восени.
Перший закон, аналогічний російському, був про «іноагентів».
Він спричинив масштабні протести із сутичками та віддалив країну від шляху до ЄС.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Пакет складається з 19 законопроєктів і загалом стосується заборони пропаганди ЛГБТ.
Партія «Грузинська мрія» пояснює його необхідність захистом «сімейних цінностей».
Остаточно цей пакет хочуть затвердити восени.
Перший закон, аналогічний російському, був про «іноагентів».
Він спричинив масштабні протести із сутичками та віддалив країну від шляху до ЄС.
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