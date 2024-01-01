Грузія почала ухвалювати другий «російський закон»





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Пакет складається з 19 законопроєктів і загалом стосується заборони пропаганди ЛГБТ.



Партія «Грузинська мрія» пояснює його необхідність захистом «сімейних цінностей».



Остаточно цей пакет хочуть затвердити восени.



Перший закон, аналогічний російському, був про «іноагентів».



Він спричинив масштабні протести із сутичками та віддалив країну від шляху до ЄС.



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