У Грузії набрав чинності скандальний закон про «іноагентів»

викликало хвилю протестів у Грузії, набрав чинності.



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Спікер парламенту Грузії підписав закон про «іноагентів», який спричинив масштабні протести.



Документ набув чинності.



Закон визначає «іноагентами» некомерційні організації та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону.



По суті, він копіює російський репресивний закон.



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