У Грузії набрав чинності скандальний закон про «іноагентів»

У Грузії набрав чинності скандальний закон про «іноагентів»
Так званий закон про «іноагентів», який копіює відповідне законодавство росії та викликало хвилю протестів у Грузії, набрав чинності.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Спікер парламенту Грузії підписав закон про «іноагентів», який спричинив масштабні протести.

Документ набув чинності.

Закон визначає «іноагентами» некомерційні організації та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону.

По суті, він копіює російський репресивний закон.

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Теги: політика, світ
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