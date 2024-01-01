У Грузії набрав чинності скандальний закон про «іноагентів»
Сьогодні, 12:44
Так званий закон про «іноагентів», який копіює відповідне законодавство росії та викликало хвилю протестів у Грузії, набрав чинності.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Спікер парламенту Грузії підписав закон про «іноагентів», який спричинив масштабні протести.
Документ набув чинності.
Закон визначає «іноагентами» некомерційні організації та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону.
По суті, він копіює російський репресивний закон.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Спікер парламенту Грузії підписав закон про «іноагентів», який спричинив масштабні протести.
Документ набув чинності.
Закон визначає «іноагентами» некомерційні організації та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону.
По суті, він копіює російський репресивний закон.
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