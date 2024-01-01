Парламент Грузії остаточно затвердив закон про «іноагентів»

Парламент Грузії остаточно затвердив закон про «іноагентів»
Скандально відомий закон про «іноагентів», який викликав масові протести населення та критику заходу, остаточно схвалений грузинським парламентом.

Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» пройшов третє читання.

Президент Саломе Зурабішвілі раніше обіцяла ветувати закон.

Водночас слід підкреслити, що правляча «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати її вето.

Тим часом цей закон уже спровокував у Грузії масові протести. Також його розкритикували на Заході.

Парламент Грузії остаточно затвердив закон про «іноагентів»

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Теги: політика, світ
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