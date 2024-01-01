У Вовчанську зникли двоє волонтерів - в них стріляли військові рф

У Вовчанську зникли двоє волонтерів - в них стріляли військові рф
У м. Вовчанськ Чугуївської громади Харківської області зникли двоє волонтерів: за даними свідків, в них стріляли російські військові.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, передає Укрінформ.

«Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали - зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив», - йдеться в дописі.

Болвінов додав, що свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців.

«19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати - тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку», - розповів начальник слідчого управління.

Він додав, що хлопець і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали.

Також він розповів, що пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє - почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець…

«Щільні обстріли, атаки КАБами по звичайних будинках та справжні звірства там, куди встигли дійти, - “руській мір” активно зазіхає на Вовчанськ. Їхні жертви - цивільні люди, які просто хочуть жити вдома», - наголосив він.

За його словами, поліція працює - слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей і розслідують воєнні злочини армії-терористки.

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Теги: Україна, росія, війна
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