Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині

Віддав життя у боротьбі за Україну волинянин із села Мокрець. 12 квітня йому виповнилося лише 21. Своє молоде життя Богдан присвятив військовій справі і захисту рідної землі.Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.Після закінчення мокрецької школи, вступив у Володимир-Волинське профтехучилище. Потім служба в лавах Збройних сил України. Після закінчення – юнак підписав контракт. Воював у складі Національної гвардії України. Мав поранення, після реабілітації продовжив боротьбу з окупантами.Та, на жаль, 8 травня війна обірвала життя молодого воїна, загинув захисник внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Останій бій старший солдат Богдан прийняв на Луганщині.У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді з 14 по 16 травня оголошено триденну жалобу.«Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам загиблого», - зазначили у селищній раді.За попередньою інформацією поховання Героя відбудеться у Києві.