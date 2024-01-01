Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині

Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині
Віддав життя у боротьбі за Україну волинянин із села Мокрець Богдан Будчик. 12 квітня йому виповнилося лише 21. Своє молоде життя Богдан присвятив військовій справі і захисту рідної землі.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

Після закінчення мокрецької школи, вступив у Володимир-Волинське профтехучилище. Потім служба в лавах Збройних сил України. Після закінчення – юнак підписав контракт. Воював у складі Національної гвардії України. Мав поранення, після реабілітації продовжив боротьбу з окупантами.

Та, на жаль, 8 травня війна обірвала життя молодого воїна, загинув захисник внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Останій бій старший солдат Богдан прийняв на Луганщині.

У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді з 14 по 16 травня оголошено триденну жалобу.

«Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам загиблого», - зазначили у селищній раді.

За попередньою інформацією поховання Героя відбудеться у Києві.

Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині

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Теги: загиблі, війна
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