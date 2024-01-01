«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження





Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.



Термін обмеження для промислових споживачів збільшився на 2 год порівняно із учорашнім днем.



Енергетична система потребує нашої підтримки і допомоги.



«Просимо кожного волинянина раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 8:00 до 11:00 і ввечері з 16:00 до 23:00. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 14 травня, із 16:00 до 07:00 середи, 15 травня, у Волинській області діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п’яти черг.Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.Термін обмеження для промислових споживачів збільшився на 2 год порівняно із учорашнім днем.Енергетична система«Просимо кожного волинянина раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 8:00 до 11:00 і ввечері з 16:00 до 23:00. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!» - йдеться у повідомленні.

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