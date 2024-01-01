«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
Сьогодні, 16:02
У вівторок, 14 травня, із 16:00 до 07:00 середи, 15 травня, у Волинській області діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п’яти черг.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
Термін обмеження для промислових споживачів збільшився на 2 год порівняно із учорашнім днем.
Енергетична система потребує нашої підтримки і допомоги.
«Просимо кожного волинянина раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 8:00 до 11:00 і ввечері з 16:00 до 23:00. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
Термін обмеження для промислових споживачів збільшився на 2 год порівняно із учорашнім днем.
Енергетична система потребує нашої підтримки і допомоги.
«Просимо кожного волинянина раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 8:00 до 11:00 і ввечері з 16:00 до 23:00. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Сьогодні, 16:15
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колесник
Сьогодні, 16:09
«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
Сьогодні, 16:02
На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі
Сьогодні, 15:33