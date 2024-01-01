«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження

«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
У вівторок, 14 травня, із 16:00 до 07:00 середи, 15 травня, у Волинській області діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п’яти черг.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.

Термін обмеження для промислових споживачів збільшився на 2 год порівняно із учорашнім днем.

Енергетична система потребує нашої підтримки і допомоги.

«Просимо кожного волинянина раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 8:00 до 11:00 і ввечері з 16:00 до 23:00. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Сьогодні, 16:15
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колесник
Сьогодні, 16:09
«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
Сьогодні, 16:02
Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині
Сьогодні, 15:50
На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Укренерго просить економити світло: ситуація дуже напружена Укренерго просить економити світло: ситуація дуже напружена
Сьогодні, 12:25
На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності На Волині сьогодні запроваджують графіки обмеження електропотужності
13 травень, 14:47
У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина У Луцьку раніше вимикають ліхтарі на вулицях: у чому причина
10 травень, 18:09
На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго
10 травень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Харкові росіяни влучили у багатоповерхівку, є постраждалі
Сьогодні, 17:27
 0
Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри
Сьогодні, 17:09
 0
Нова втрата: у бою на Харківщині загинув 34-річний волинянин
Сьогодні, 16:42
 0
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Сьогодні, 16:40
 0
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8