Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході

Віталій Кличко передав 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів автомобілі та техніку на 51 млн грн. Кошти виділено з міського бюджету столиці.



Про це Кличко



«Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 411-му Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці. Зокрема, 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 млн грн», - заявив Віталій Кличко.



Мер Києва зазначив, що 411 ОБ БпАК тримає оборону на Донбасі, а також на Запорізькому і Херсонському напрямках.



Невдовзі допомогу від киян отримає також 92 Окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.



«Найближчими днями до бійців 92-ї бригади вирушить автомобільна техніка та БПЛА, які теж закупили за кошти столиці. На це Київ виділив 97 млн грн. Столиця і надалі допомагатиме військовим наближати нашу Перемогу!» - наголосив Віталій Кличко.



Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко терміново відправив 57 мотопіхотній бригаді, яка захищає Вовчанськ, 150 дронів, 4 квадрокоптери та 6 систем РЕБ, які придбав за власні кошти. Найближчими днями захисники Харкова отримають від мера Києва ще 350 дронів, які також придбано за позабюджетні кошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвапередав 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів автомобілі та техніку на 51 млн грн. Кошти виділено з міського бюджету столиці.Про це Кличко повідомив у Facebook.«Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 411-му Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці. Зокрема, 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 млн грн», - заявив Віталій Кличко.Мер Києва зазначив, що 411 ОБ БпАК тримає оборону на Донбасі, а також на Запорізькому і Херсонському напрямках.Невдовзі допомогу від киян отримає також 92 Окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.«Найближчими днями до бійців 92-ї бригади вирушить автомобільна техніка та БПЛА, які теж закупили за кошти столиці. На це Київ виділив 97 млн грн. Столиця і надалі допомагатиме військовим наближати нашу Перемогу!» - наголосив Віталій Кличко.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко терміново відправив 57 мотопіхотній бригаді, яка захищає Вовчанськ, 150 дронів, 4 квадрокоптери та 6 систем РЕБ, які придбав за власні кошти. Найближчими днями захисники Харкова отримають від мера Києва ще 350 дронів, які також придбано за позабюджетні кошти.

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