Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході

Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Мер Києва Віталій Кличко передав 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів автомобілі та техніку на 51 млн грн. Кошти виділено з міського бюджету столиці.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

«Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 411-му Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці. Зокрема, 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 млн грн», - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що 411 ОБ БпАК тримає оборону на Донбасі, а також на Запорізькому і Херсонському напрямках.

Невдовзі допомогу від киян отримає також 92 Окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

«Найближчими днями до бійців 92-ї бригади вирушить автомобільна техніка та БПЛА, які теж закупили за кошти столиці. На це Київ виділив 97 млн грн. Столиця і надалі допомагатиме військовим наближати нашу Перемогу!» - наголосив Віталій Кличко.
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко терміново відправив 57 мотопіхотній бригаді, яка захищає Вовчанськ, 150 дронів, 4 квадрокоптери та 6 систем РЕБ, які придбав за власні кошти. Найближчими днями захисники Харкова отримають від мера Києва ще 350 дронів, які також придбано за позабюджетні кошти.
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході
Авто, системи РЕБ, антени, - Кличко передав від киян допомогу для захисників на Сході

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Теги: Кличко
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