На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Сьогодні, 16:40
Поліція розшукує зниклого пенсіонера з Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Полторацького Сергія Івановича, 01 серпня 1960 року народження, жителя села Звози, Луцького району.
Чоловік 2 травня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває тепер – невідомо.
Прикмети: зріст 170 см, волосся сиве.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 9786838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Полторацького Сергія Івановича, 01 серпня 1960 року народження, жителя села Звози, Луцького району.
Чоловік 2 травня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває тепер – невідомо.
Прикмети: зріст 170 см, волосся сиве.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 9786838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.
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