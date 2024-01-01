На Волині зник безвісти 63-річний чоловік

Поліція розшукує зниклого пенсіонера з Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 01 серпня 1960 року народження, жителя села Звози, Луцького району.Чоловік 2 травня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває тепер – невідомо.зріст 170 см, волосся сиве."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 9786838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.