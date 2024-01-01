На Волині зник безвісти 63-річний чоловік

На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Поліція розшукує зниклого пенсіонера з Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Полторацького Сергія Івановича, 01 серпня 1960 року народження, жителя села Звози, Луцького району.

Чоловік 2 травня 2024 року пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Де перебуває тепер – невідомо.

Прикмети: зріст 170 см, волосся сиве.
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 9786838 або на лінію 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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