На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колесник

На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колесник
На війні загинув Герой з Волині Віталій Колесник.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Мешканець с. Зміїнець Луцької міської територіальної громади Колесник Віталій Володимирович, 19.08.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги 1 гранатомета протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону.

Солдат Колесник Віталій Володимирович загинув 13.05.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Прогрес Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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