Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри

У прикордонному містечку Білопілля у Сумській області триває евакуація населення. Допомагають у цій справі і рятувальники.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Сьогодні, 14 травня, працівники ДСНС разом із Нацполіцією, волонтерськими організаціями та місцевою владою проводили у Білопіллі евакуацію жителів з населених пунктів, що знаходяться поряд з ворожим кордоном.Діти, маломобільні люди, дідусі та бабусі – усі отримали підтримку від рятувальників, які допомагали розміщуватися у транспорті, переносили особисті речі до евакуаційних автобусів.Фахівці ДСНС зустріли евакуйованих у визначених місцях тимчасового проживання. Їм було надано соціальну допомогу та всебічну підтримку від держави.З людьми працювали психологи ДСНС.