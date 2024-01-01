Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри

Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри
У прикордонному містечку Білопілля у Сумській області триває евакуація населення. Допомагають у цій справі і рятувальники.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Сьогодні, 14 травня, працівники ДСНС разом із Нацполіцією, волонтерськими організаціями та місцевою владою проводили у Білопіллі евакуацію жителів з населених пунктів, що знаходяться поряд з ворожим кордоном.
Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри

Діти, маломобільні люди, дідусі та бабусі – усі отримали підтримку від рятувальників, які допомагали розміщуватися у транспорті, переносили особисті речі до евакуаційних автобусів.
Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри
Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри

Фахівці ДСНС зустріли евакуйованих у визначених місцях тимчасового проживання. Їм було надано соціальну допомогу та всебічну підтримку від держави.
Як триває евакуація на Сумщині: сумні кадри

З людьми працювали психологи ДСНС.

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Теги: евакуація, Україна
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