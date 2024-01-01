У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині

У лікарні в Дніпрі обірвалося життя мешканця Шацька. Військовослужбовець отримав важкі поранення на фронті.Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.В лікарні від важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами, помер військовослужбовець із Шацька Дмитрук Сергій Володимирович (25.12.1967 р.н.)Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям. Серце Героя зупинилося 13 травня в лікарні у Дніпрі.В захисника залишилася донька.«Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам», - йдеться у повідомленні.Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.