У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині

У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині
У лікарні в Дніпрі обірвалося життя мешканця Шацька Сергія Дмитрука. Військовослужбовець отримав важкі поранення на фронті.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

В лікарні від важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами, помер військовослужбовець із Шацька Дмитрук Сергій Володимирович (25.12.1967 р.н.)

Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям. Серце Героя зупинилося 13 травня в лікарні у Дніпрі.
У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині

В захисника залишилася донька.

«Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам», - йдеться у повідомленні.

Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.



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Теги: загиблі, війна
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