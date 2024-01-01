У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині
Сьогодні, 17:45
У лікарні в Дніпрі обірвалося життя мешканця Шацька Сергія Дмитрука. Військовослужбовець отримав важкі поранення на фронті.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
В лікарні від важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами, помер військовослужбовець із Шацька Дмитрук Сергій Володимирович (25.12.1967 р.н.)
Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям. Серце Героя зупинилося 13 травня в лікарні у Дніпрі.
В захисника залишилася донька.
«Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам», - йдеться у повідомленні.
Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
В лікарні від важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами, помер військовослужбовець із Шацька Дмитрук Сергій Володимирович (25.12.1967 р.н.)
Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям. Серце Героя зупинилося 13 травня в лікарні у Дніпрі.
В захисника залишилася донька.
«Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам», - йдеться у повідомленні.
Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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