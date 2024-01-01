Відомий майстер з Волині виготовив партію шедеврів задля допомоги ЗСУ

Анатолій Бойко створив шість нових експонатів із яєчних шкаралуп, оздоблених кольоровими металами. Ці роботи представлять на аукціонах у Європі.



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Анатолій Бойко зазначив, що це вже третя партія витворів, котрі реалізують, щоб допомогти захисникам. З його слів, серію робіт волинянин вирішив продати, аби допомогли військовослужбовцям. Ці витвори майстер реалізує через благодійний фонд "Культурний дипломат", учасником якого є сам, за кордоном.



Витвори змайстрованих у традиційній для майстра техніці "обробка металом по яєчній шкаралупі". Анатолій Бойко додав, що кожна композиція розташована на підставці з ювелірної смоли з бурштиновою крихтою.







Волинський майстер додав, що за кошти, виручені з продажу його робіт, разом із благодійним фондом придбають найнеобхідніше, зокрема дрони, для бригад, котрі перебувають на "нульових" позиціях і захищають Україну.

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