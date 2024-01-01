У Харкові росіяни влучили у багатоповерхівку, є постраждалі

У Харкові росіяни влучили у багатоповерхівку, є постраждалі
Унаслідок обстрілу Харкова російськими військовими є влучання в десятий поверх багатоквартирного житлового будинку.

Про це у телеграмі повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обійшлось без пожежі, зараз рятувальники обходять усі помешкання, щоб визначити кількість постраждалих.

За оновленими даними, кількість постраждалих становить 15. Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані. 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами.

А на місці іншого прильоту горять 10 гаражів, там теж пошкоджена багатоповерхівка. Пуски КАБів продовжуються.

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Теги: обстріл, росія
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