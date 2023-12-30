Обстріл Харкова: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

Ігор Терехов повідомив, що постраждав цивільний об'єкт, можливі жертви серед людей, які перебували усередині.



За словами Терехова, на парковці поруч з об'єктом палають машини, попередньо, є руйнування в будівлі, - пише NV.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо, ракетами С-300. На місці ракетного удару працюють рятувальники.



Раніше Терехов попередив, що Росія випустила ракети по Харкову. Синєгубов закликав жителів Харкова та області не виходити з укриттів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країна-агресор Росія ввечері в середу, 10 січня, завдала ракетних ударів по Харкову. Міський головаповідомив, що постраждав цивільний об'єкт, можливі жертви серед людей, які перебували усередині.За словами Терехова, на парковці поруч з об'єктом палають машини, попередньо, є руйнування в будівлі, - пише NV.Голова Харківської ОВАуточнив, що окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо, ракетами С-300. На місці ракетного удару працюють рятувальники.Раніше Терехов попередив, що Росія випустила ракети по Харкову. Синєгубов закликав жителів Харкова та області не виходити з укриттів.

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