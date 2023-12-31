Громада втратила двох Героїв за день: на Донеччині загинув волинянин Андрій Чуб

Громада втратила двох Героїв за день: на Донеччині загинув волинянин Андрій Чуб
Локачинська громада двічі здригнулася від трагічних новин. У війні з російськими окупантами загинули двоє військовослужбовців-земляків.

Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове на Донеччині загинув житель села Твориничі старший солдат Іван Войцеховський.

Згодом у громаду надійшла друга за день страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, від отриманих поранень несумісних з життям загинув житель села Новий Загорів - старший солдат Чуб Андрій Миколайович.

З 10 січня за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щире співчуття матері, батьку, сестрі, брату, членам сім'ї загиблого, рідним та близьким.

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Теги: Волинь, Локачі, Новий Загорів, загибель, війна
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