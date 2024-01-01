Помер генерал-лейтенант з Волині, екскомандувач ПвК «Захід»

Відійшов у вічність генерал-лейтенант Повітряних Сил ЗСУ, який жив на Волині, Станіслав Павлович.Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.Станіслав Миколайович Павлович не дожив до свого 70-ліття кілька днів."Був командувачем Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України у 2008-2013 роках. Станіслав Миколайович був чи не єдиним генералом, який у віці 65 років літав. Вишколив не одне покоління льотчиків. Приймав безпосередню участь в бойових діях в Афганістані. Любив небо і легко підкорював його! Легкого польоту, пане генерале! Ви назавжди залишитесь у строю ЗСУ! Світла та вічна пам’ять Вам", - йдеться у дописі Наталії Пасічник.