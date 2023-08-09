Юні волинянки наколядували майже 25 тисяч і передали їх для ЗСУ. ФОТО

Юні волинянки наколядували майже 25 тисяч і передали їх для ЗСУ. ФОТО
Під час святкування Різдвяних свят наймолодші жителі села Перемиль збирали кошти для ЗСУ.

Про це повідомляють у Берестечківській міській територіальній громаді.

Ряба Анна-Марія долучилася до хорошої справи і заколядувала 18650 грн, які передала на потреби ЗСУ. Частину коштів передали на автомобіль для військовослужбовця ЗСУ Дмитра Дерейка, частину перерахували на квадрокоптер, також закупили теплий одяг та парафін для окопних свічок. Решту грошей передадуть на потреби ЗСУ.

В знак подяки військовослужбовці 35 бригади морської піхоти та 80 десантно-штурмової бригади передали для юної волонтерки сувенірну монету та шеврони. Також до цієї ініціативи долучилися Єлизавета, Анастасія та Юрій Василюки, які заколядували 6 000 гривень. Гроші також передали їх на потреби ЗСУ.

"Висловлюємо слова вдячності всім дітям громади, які також долучився до благодійної справи та колядували на потреби ЗСУ. Саме такі українці у майбутньому відбудовуватимуть нашу Батьківщину, яка завдяки їхній самовідданості стане квітучою, сильною, вільною, єдиною", - повідомили у громаді.


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Теги: Волинь, Україна, війна, ЗСУ, волонтери, колядки
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