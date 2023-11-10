В Україні будують першу підземну школу
10 січень, 23:17
У Харкові будують першу в Україні підземну школу. Міський голова Харкова Ігор Терехов прогнозує, що навчання у першій підземній школі в Індустріальному районі міста почнеться вже в березні.
За його словами, попри російські обстріли міста, морози та негоду, будівництво йде за графіком, - пише "Європейська правда".
"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції. Підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб уже з березня ми змогли навчати тут наших дітей", – розповів мер.
До слова, у жовтні Ігор Терехов зазначав, що будівництво підземної школи планують завершити до нового року. Вона коштуватиме бюджету міста 58 мільйонів гривень.
Школа в Індустріальному районі міста зможе вмістити 450 школярів. А щоб навчатися офлайн мала змогу більша кількість маленьких харків’ян, навчання планують проводити у дві зміни. Так щодня підземну школу зможуть відвідувати 900 учнів.
За словами Терехова, коли робота над першою підземною школою буде завершена, розпочнеться зведення наступного такого навчального закладу в одному з центральних районів міста.
Нагадаємо, наразі харківські школярі мають змогу навчатися офлайн лише у приміщеннях шести станцій метрополітену. Станом на початок навчального року кабінетів під землею вистачало для занять 60-ти класів.
Діти ходять до школи у дві зміни. До станції метро їх підвозить шкільний автобус, який курсує за 34 маршрутами. Дітей супроводжують педагоги.
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За його словами, попри російські обстріли міста, морози та негоду, будівництво йде за графіком, - пише "Європейська правда".
"Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції. Підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб уже з березня ми змогли навчати тут наших дітей", – розповів мер.
До слова, у жовтні Ігор Терехов зазначав, що будівництво підземної школи планують завершити до нового року. Вона коштуватиме бюджету міста 58 мільйонів гривень.
Школа в Індустріальному районі міста зможе вмістити 450 школярів. А щоб навчатися офлайн мала змогу більша кількість маленьких харків’ян, навчання планують проводити у дві зміни. Так щодня підземну школу зможуть відвідувати 900 учнів.
За словами Терехова, коли робота над першою підземною школою буде завершена, розпочнеться зведення наступного такого навчального закладу в одному з центральних районів міста.
Нагадаємо, наразі харківські школярі мають змогу навчатися офлайн лише у приміщеннях шести станцій метрополітену. Станом на початок навчального року кабінетів під землею вистачало для занять 60-ти класів.
Діти ходять до школи у дві зміни. До станції метро їх підвозить шкільний автобус, який курсує за 34 маршрутами. Дітей супроводжують педагоги.
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