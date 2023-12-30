11 січня на Волині: гортаючи календар

11 січня на Волині: гортаючи календар
11 січня день народження відзначають засновник групи компаній «Вілія» Євген Дудка (на фото), юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук, а також народний депутат Ігор Гузь.

Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Василів та Федорів – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!

Окрім того, сьогодні відзначають Міжнародний день гір.

Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.

11 січня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.

Цей день у 2013 році в Україні був «гарячим» на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію «заходами з благоустрою».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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