Іноземець віз через «Устилуг» майже 300 кг одягу, який видавав за гуманітарку

На посту "Устилуг" викрили громадянина Польщі, який мав намір ввезти без сплати митних платежів 280 кг жіночого одягу.Щоб здійснити задумане, чоловік наліпив спецсимволи на авто та задекларував вантаж як гуманітарну допомогу. Мовляв, везе її до благодійного фонду на Полтавщині, - про це повідомили на Волинській митниці.З 1 грудня 2023 року порядок обліку та форма декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою були змінені. Завдяки обов'язковій перереєстрації отримувачів допомоги, митникам стало набагато простіше комунікувати з ними. Тож офіційна відповідь від благодійного фонду не забарилася: його керівник не очікує польського "добродія" і нічого про вантаж не знає.Відповідно до нещодавно зміненої санкції ч. 1 ст. 483 Митного кодексу приховування від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей про одержувача товару тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією.Тож увесь крам тимчасово вилучений на склад митниці. Його вартість встановлять у ході провадження. Остаточні рішення про міру індивідуальної відповідальності порушника невдовзі прийматиме суд.