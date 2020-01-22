Волинські ДСНСники врятували собаку, який впав у яму на закинутому заводі

Волинські ДСНСники врятували собаку, який впав у яму на закинутому заводі
На Волині працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли тварині, яка потрапила у пастку.

Про це повідомили на сторінці рятувальників.

О 16:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Ратне Ковельського району біля недіючого заводу впала собака у яму і не може самостійно вибратися з пастки.

На місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне, які за допомогою мотузки дістали чотирилапого.
Волинські ДСНСники врятували собаку, який впав у яму на закинутому заводі

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Теги: Волинь, ДСНС, Ратне
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