Волинські ДСНСники врятували собаку, який впав у яму на закинутому заводі





Про це повідомили на сторінці рятувальників.



О 16:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Ратне Ковельського району біля недіючого заводу впала собака у яму і не може самостійно вибратися з пастки.



На місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне, які за допомогою мотузки дістали чотирилапого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли тварині, яка потрапила у пастку.Про це повідомили на сторінці рятувальників.О 16:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Ратне Ковельського району біля недіючого заводу впала собака у яму і не може самостійно вибратися з пастки.На місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне, які за допомогою мотузки дістали чотирилапого.

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