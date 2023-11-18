В ЄС зробили крок для схвалення €50 млрд для України

В ЄС зробили крок для схвалення €50 млрд для України
Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років.

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в середу, 10 січня, досягли часткової угоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, - пише "Кореспондент".

Постпреди країн ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" щодо пропозиції про створення нового єдиного спеціалізованого інструменту для підтримки відновлення України - Ukraine Facility, розрахованого на чотири роки.

"Український фонд об'єднає бюджетну підтримку України з боку ЄС в один єдиний інструмент, забезпечуючи послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних завдань підтримки країни, яка перебуває у стані війни", - йдеться в повідомленні.

Цей мандат не стосується питань, пов'язаних із бюджетом, зокрема загального обсягу фінансування Ukraine Facility й те, яку частку в ньому займатимуть гранти й кредити. Це вирішуватиметься на переговорах щодо середньострокового перегляду бюджету ЄС.

Пропозицію, яка дозволить Раді ЄС почати переговори з Європейським парламентом щодо бюджету, підтримала більшість присутніх постпредів ЄС, за винятком Угорщини, однак вона її не блокувала.

Але для остаточного розблокування 50 мільярдів євро для України потрібне також позитивне рішення Європейської ради - саміту лідерів ЄС включно з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном - 1 лютого.

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Теги: Україна, допомога, ЄС
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