На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку

На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку
У Луцькому зоопарку 10 січня тимчасово прихистили гагару, яку напередодні двоє волинян врятували від морозу на ставку в Луцькому районі.

Нині пташка перебуває на карантині під наглядом ветлікаря, розповіла Суспільному телефоном директорка міського звіринця Людмила Денисенко.

З її слів, гагара чорнодзьоба має статут рідкісного залітного птаха, постійно живе у воді й на сушу практично не виходить.

"Сьогодні зранку, коли нам її привезли, оглянув наш ветеринар. Птаха здорова, пошкоджень немає. З криги гагари як лебеді, наприклад злетіти не можуть. Вона не травмована, можливо була не наїджена і знесилена, вся мокра була і пір'я вбралося в бурульки. Зараз вона вже активна", — каже директорка зоопарку.
На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку

У зоопарку гагара пробуде ще декілька днів, зазначила Людмила Денисенко, після чого її випустять на річку Стир, адже є диким птахом і в неволі не живе.

Як повідомив лучанин Анатолій Горбатюк, разом із братом 9 січня за допомогою підсака для риболовлі виловили гагару, яка примерзла до криги й не могла рухатися. З його слів, птаха трусилася від холоду й ледве рухалася.

"Після ночі проведеної в товаристві домашніх тварин, перекочувала в карантину клітку до Луцького зоопарку. Зараз її підгодують рибою з наповненого відра водою, бо з землі рибу не бере (споживає живу), оглянуть спеціалісти і відпустять на проточну воду", — додав чоловік.

Довідково: Гагара чорнодзьоба або полярна — це водний тип птахів, яку в Україні можна помітити в західних областях. Харчується переважно рибою, пірнаючи за нею під воду до двох метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, порятунок, зоопарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:10
Росія за добу завдала 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку
Сьогодні, 08:25
На Волині пенсіонерам роздали понад 60 тисяч лампочок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
В ЄС зробили крок для схвалення €50 млрд для України
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
На Волині медики повернули «з того світу» двох чоловіків На Волині медики повернули «з того світу» двох чоловіків
15 листопад, 2023, 22:27
Повідомили деталі порятунку робітників, яких у Луцьку засипало землею. ВІДЕО Повідомили деталі порятунку робітників, яких у Луцьку засипало землею. ВІДЕО
10 червень, 2023, 01:15
Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
04 квітень, 2023, 05:28
У луцькому зоопарку показали лосеня, яке знайшли біля ковельської траси. ВІДЕО У луцькому зоопарку показали лосеня, яке знайшли біля ковельської траси. ВІДЕО
15 лютий, 2023, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:10
 0
Росія за добу завдала 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
 0
На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку
Сьогодні, 08:25
 0
На Волині пенсіонерам роздали понад 60 тисяч лампочок. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
В ЄС зробили крок для схвалення €50 млрд для України
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8