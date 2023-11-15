На Волині рибалки врятували гагару, яка примерзла до криги на ставку





Нині пташка перебуває на карантині під наглядом ветлікаря, розповіла Людмила Денисенко.



З її слів, гагара чорнодзьоба має статут рідкісного залітного птаха, постійно живе у воді й на сушу практично не виходить.



"Сьогодні зранку, коли нам її привезли, оглянув наш ветеринар. Птаха здорова, пошкоджень немає. З криги гагари як лебеді, наприклад злетіти не можуть. Вона не травмована, можливо була не наїджена і знесилена, вся мокра була і пір'я вбралося в бурульки. Зараз вона вже активна", — каже директорка зоопарку.



У зоопарку гагара пробуде ще декілька днів, зазначила Людмила Денисенко, після чого її випустять на річку Стир, адже є диким птахом і в неволі не живе.



Як повідомив лучанин Анатолій Горбатюк, разом із братом 9 січня за допомогою підсака для риболовлі виловили гагару, яка примерзла до криги й не могла рухатися. З його слів, птаха трусилася від холоду й ледве рухалася.



"Після ночі проведеної в товаристві домашніх тварин, перекочувала в карантину клітку до Луцького зоопарку. Зараз її підгодують рибою з наповненого відра водою, бо з землі рибу не бере (споживає живу), оглянуть спеціалісти і відпустять на проточну воду", — додав чоловік.



Довідково: Гагара чорнодзьоба або полярна — це водний тип птахів, яку в Україні можна помітити в західних областях. Харчується переважно рибою, пірнаючи за нею під воду до двох метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку 10 січня тимчасово прихистили гагару, яку напередодні двоє волинян врятували від морозу на ставку в Луцькому районі.Нині пташка перебуває на карантині під наглядом ветлікаря, розповіла Суспільному телефоном директорка міського звіринцяЗ її слів, гагара чорнодзьоба має статут рідкісного залітного птаха, постійно живе у воді й на сушу практично не виходить."Сьогодні зранку, коли нам її привезли, оглянув наш ветеринар. Птаха здорова, пошкоджень немає. З криги гагари як лебеді, наприклад злетіти не можуть. Вона не травмована, можливо була не наїджена і знесилена, вся мокра була і пір'я вбралося в бурульки. Зараз вона вже активна", — каже директорка зоопарку.У зоопарку гагара пробуде ще декілька днів, зазначила Людмила Денисенко, після чого її випустять на річку Стир, адже є диким птахом і в неволі не живе.Як повідомив лучанин Анатолій Горбатюк, разом із братом 9 січня за допомогою підсака для риболовлі виловили гагару, яка примерзла до криги й не могла рухатися. З його слів, птаха трусилася від холоду й ледве рухалася."Після ночі проведеної в товаристві домашніх тварин, перекочувала в карантину клітку до Луцького зоопарку. Зараз її підгодують рибою з наповненого відра водою, бо з землі рибу не бере (споживає живу), оглянуть спеціалісти і відпустять на проточну воду", — додав чоловік.Гагара чорнодзьоба або полярна — це водний тип птахів, яку в Україні можна помітити в західних областях. Харчується переважно рибою, пірнаючи за нею під воду до двох метрів.

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