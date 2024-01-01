Курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:10
11 січня готівковий курс долара становить 38.85, продають його за 39.38.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.70, а продають за 43.25.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.72, а продають за 9.98.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.70, а продають за 43.25.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.72, а продають за 9.98.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:10