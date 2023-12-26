Українські військові за добу ліквідували близько 830 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько (+830) осіб,



– танків ‒ 6050 (+12) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,



– артилерійських систем – 8699 (+15) од,



– РСЗВ – 957 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 641 (+2) од,



– літаків – 329 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),



– крилаті ракети ‒ 1806 (+1),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,



– спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення загарбницька росія втратила близько 367620 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько (+830) осіб,– танків ‒ 6050 (+12) од,– бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,– артилерійських систем – 8699 (+15) од,– РСЗВ – 957 (+1) од,– засоби ППО ‒ 641 (+2) од,– літаків – 329 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),– крилаті ракети ‒ 1806 (+1),– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,– спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).

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