Українські військові за добу ліквідували близько 830 російських окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 830 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення загарбницька росія втратила близько 367620 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько (+830) осіб,

– танків ‒ 6050 (+12) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,

– артилерійських систем – 8699 (+15) од,

– РСЗВ – 957 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 641 (+2) од,

– літаків – 329 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),

– крилаті ракети ‒ 1806 (+1),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,

– спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).

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Теги: Втрати росії
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