Українські військові за добу ліквідували близько 830 російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Від початку повномасштабного вторгнення загарбницька росія втратила близько 367620 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько (+830) осіб,
– танків ‒ 6050 (+12) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,
– артилерійських систем – 8699 (+15) од,
– РСЗВ – 957 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 641 (+2) од,
– літаків – 329 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),
– крилаті ракети ‒ 1806 (+1),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,
– спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько (+830) осіб,
– танків ‒ 6050 (+12) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,
– артилерійських систем – 8699 (+15) од,
– РСЗВ – 957 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 641 (+2) од,
– літаків – 329 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),
– крилаті ракети ‒ 1806 (+1),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од,
– спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).
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