Тіла зниклого 21-річного лучанина рятувальники не знайшли в річці Стир
Сьогодні, 09:41
Волинські рятувальники обстежили річку Стир від вулиці Набережна, що у Луцьку, до території села Жидичин та не знайшли тіла 21-річного лучанина, якого шукує поліція.
Обстежено понад 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії та 2,5 тисячі квадратних метрів дна.
Про це рятувальники повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що пошуки лучанина 2002 року народження тривають від 5 січня, а пішов з дому він ще 2 січня.
Пошуки розпочали з прибережної смуги річки Стир на вулиці Набережній - саме тут, як розповіли ДСНСники, чоловіка востаннє зафіксували камери спостереження.
Відомо, що зниклий зі сторони новобудови рухався у швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівник поліції виявили там його одяг.
Однією з версій правоохоронців було те, що хлопець міг втопитися.
Наразі пошуки зниклого тривають далі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Обстежено понад 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії та 2,5 тисячі квадратних метрів дна.
Про це рятувальники повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, що пошуки лучанина 2002 року народження тривають від 5 січня, а пішов з дому він ще 2 січня.
Пошуки розпочали з прибережної смуги річки Стир на вулиці Набережній - саме тут, як розповіли ДСНСники, чоловіка востаннє зафіксували камери спостереження.
Відомо, що зниклий зі сторони новобудови рухався у швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівник поліції виявили там його одяг.
Однією з версій правоохоронців було те, що хлопець міг втопитися.
Наразі пошуки зниклого тривають далі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети
Сьогодні, 09:50
Тіла зниклого 21-річного лучанина рятувальники не знайшли в річці Стир
Сьогодні, 09:41