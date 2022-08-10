Тіла зниклого 21-річного лучанина рятувальники не знайшли в річці Стир

Волинські рятувальники обстежили річку Стир від вулиці Набережна, що у Луцьку, до території села Жидичин та не знайшли тіла 21-річного лучанина, якого шукує поліція.Обстежено понад 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії та 2,5 тисячі квадратних метрів дна.Про це рятувальники повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, щотривають від 5 січня, а пішов з дому він ще 2 січня.Пошуки розпочали з прибережної смуги річки Стир на вулиці Набережній - саме тут, як розповіли ДСНСники, чоловіка востаннє зафіксували камери спостереження.Відомо, що зниклий зі сторони новобудови рухався у швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівник поліції виявили там його одяг.Однією з версій правоохоронців було те, що хлопець міг втопитися.Наразі пошуки зниклого тривають далі.